Автомобиль Lada Granta разыграют среди вакцинированных от ковида жителей Иркутска

Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке администрации Иркутска проведет розыгрыш призов среди вакцинированных от коронавируса жителей города, главным подарком станет автомобиль Lada Granta, сообщается на сайте мэрии.

«В акции могут принять участие только жители областного центра, которые имеют постоянную прописку или временную регистрацию. При этом важно пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и получить QR-код в период с 1 по 30 августа 2021 года», – отмечают власти.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире телекомпании «ТИВИСИ» 9 сентября с помощью генератора случайных чисел, победителя выберут по номеру сертификата о вакцинации. Кроме того, 12, 19, 26 августа и 2 сентября будут разыграны пять других призов.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо вырезать из газеты «Комсомольская правда» или городского еженедельника «Иркутск» специальный билет, заполнить обе его части, согласиться на обработку персональных данных и приложить к нему QR-код о вакцинации. Фотографию заполненного билета и QR-кода нужно отправить на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021, либо опустить оригинал отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.