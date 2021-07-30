Производство медицинского кислорода в Иркутской области планируют увеличить до 40 тонн в сутки

В настоящее время спрос на медицинский кислород только со стороны учреждений здравоохранения Иркутской области составляет 28 тонн в сутки, сообщили SIA.RU в администрации области.

При этом объем собственного производства в регионе не превышает 16 тонн в сутки. Газ приходится завозить из других регионов, в том числе из Хабаровского края, Томской, Кемеровской, Свердловской и других областей. В связи с ростом транспортных расходов увеличивается стоимость кислорода.

«Арника-Пром-Сервис» в рамках реализации проекта планирует приобрести три дополнительные воздухоразделительные установки с использованием займа Фонда развития промышленности по программе «Противоэпидемические проекты». Запуск обновленного производства с объемом выпуска медицинского кислорода до 40 тонн в сутки намечен на весну 2022 года. Представители компании также взяли на себя обязательство приобрести оборудование для хранения кислорода на территории медицинских учреждений.

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области разработать дорожную карту, где будут прописаны сроки реализации проекта.