Генконсульство РФ в Турции: Туристам нужно быть готовыми к возможной эвакуации

Генконсульство России в турецком городе Анталья призвало туристов быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров, пишет ТАСС.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», – сообщили агентству в российской дипмиссии.

По информации РИА Новости, в настоящее время горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.

Пожар затронул популярные курорты – Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. Пострадавших среди туристов нет.