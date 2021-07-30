Бурятия может получить кредит в размере 2,9 млрд рублей на инфраструктурные объекты

Сейчас региональное правительство работает над перечнем объектов, которые планируется реализовать в регионе за счет инфраструктурных кредитов. Предельно допустимый лимит для каждого региона разный и зависит от уровня долга. Для Республики Бурятия такой лимит составляет 2,9 млрд рублей.

Инструменты, которые власти РФ разработали для развития инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере. Об этом заявил Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Хабаровский край, где он с Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым посетил ряд объектов строительства.

– По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, - инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации, – указал он.