Акцию по сбору мусора проведут более чем в 20 населенных пунктах Приангарья

Благотворительная организация «Подарите планете жизнь» сообщила на своей странице в Instagram, что намерена провести акцию по сбору вторичного сырья более чем в 20 населенных пунктах Иркутской области.

Чтобы принять вторсырье, волонтеры приедут:

- 1 августа, 10.00 -13.00 - п. Пивовариха (ул. Дачная, 6)

- 1 августа, 14.00-17.00 - п. Молодежный (ДК "Молодежный")

- 2 августа, 10.00-13.00 - п. Никольск (клуб "Альянс")

- 2 августа, 14.00-17.00 - п. Ревякина (пер. Школьный, 3)

- 3 августа, 10.00-13.00 - п. Карлук (ул. Нагорная, 26)

- 3 августа, 14.00-19.00 - п. Хомутово (ул. Колхозная, 4)

- 4 августа, 10.00-13.00 - п. Урик (ул. Советская, 1А)

- 4 августа, 14.00-17.00 - п.Усть-Куда (ул. Центральная, 27)

- 6 августа, Аларский р-н:

10.00-13.00 - с. Табарсук (ул. Юбилейная, 3)

10.00-13.00 - с. Зоны (Дом культуры)

14.00-18.00 - п. Кутулик (Дом культуры)

- 7 августа, Шелеховский р-н:

10.00-14.00 - п. Олха (Олхинский центр культуры и благоустройства)

15.00-18.00 - с. Большой Луг (Дом культуры)

- 9 августа, 12.00-17.00 - г. Слюдянка (ул. Ленина, 110)

- 16 августа, 13.00-17.00 - г. Зима (пер. Коммунальный, 3)

- 17 августа, Тайшетский р-н:

10.00-13.00 - п. Березовка (Дом культуры)

14.00-17.00 - с. Николаевка (Дом культуры)

- 18 августа, 10.00-17.00 - г. Нижнеудинск (ул. Краснопролетарская, 1)

- 19 августа:

10.00-19.00 - г. Братск (ул. Пионерская, 5а)

(Время уточняется) - Братский р-н: п. Турма, г. Вихоревка

- 20 августа, 11.00-18.00 - г. Усть-Илимск (ДК "Дружба")

- 21 августа, 13.00-17.00 - п. Семигорск Нижнеилимского р-на (ул. Октябрьская, 1)

- 22 августа, 11.00-17.00 - г.Усть-Кут (ул. Реброва-Денисова, 7а)

Снимок со страницы фонда «Подарите планете жизнь» в Instagram

Сдать можно будет макулатуру, пластик (с маркировкой 1, 2, 4, 5), стекло (стеклянные банки и бутылки), металл (жестяные и алюминиевые банки), батарейки, зубные щетки.

Кроме того, в каждом населенном пункте будет проходить конкурс с подарками на наибольшее количество сданного вторсырья, а также лекции по экологическим привычкам, мастер-классы по раздельному сбору отходов.