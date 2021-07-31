Призер Олимпиады Артем Черноусов: Серебро – это упущенное золото

Стрелок, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем Черноусов дал эксклюзивное интервью порталу «Год спорта в Иркутске», где рассказал, как готовился к соревнованиям, какие эмоции испытывал после выигрыша, а также поделился планами на будущее. Говоря о победе, он отметил, что серебряная медаль для него – это упущенное золото.

«По большей части да, это упущенное золото. Но куда хуже было бы остаться вообще без медали», – отметил Черноусов и добавил, что намерен отправиться за золотой нашрадой на Олимпиаду, которая состоится в 2024 году в Париже.

Артем Черноусов рассказал, что когда узнал о победе на Олимпиаде текущего года китайской команды, его охватили смешанные чувства. «Я люблю эти последние решающие выстрелы, когда можно от души выбить десятку! В этот раз последний выстрел был хорошим, но…»,– отметил спортсмен.

В ближайшее время стрелок намерен отдохнуть и набраться сил перед новым олимпийским циклом.