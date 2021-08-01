Экологи оценили безопасность строительства асфальтовой дороги на Ольхоне

Директор института химии им. Фаворского, член общественного проекта «Чистая страна» Андрей Иванов, а также ученые и представители нацпарка накануне приехали в Иркутскую область с проверкой, чтобы оценить безопасность строительства асфальтовой дороги на острове Ольхон с толчки зрения безопасности для экосистемы территории. Итогом стал выпуск программы «Экоревизов», которую разметил на своей странице глава региона Игорь Кобзев.

Специалисты изучили высоту горы, срезанную для прокладки трассы, площадки для размещения инертных материалов и строительной техники. «После проведенного мониторинга «Экоревизор» заверяет, что проект капитального ремонта участка дороги на Ольхон экологическую экспертизу прошел», – говорится в выпуске.

Экологи также отметили, что из-за высокой антропогенной нагрузки на остров люди начали ездить до населенных пунктов по степям, что вредит природе сильнее, чем строящаяся асфальтовая дорога. «В поврежденных в степях участках флора восстанавливается не один год», – отмечают они и поясняют, что, выезжая в степи, водители уничтожают, помимо прочего, краснокнижные растения.

В 2021 году планируется построить 5,5 км дороги.