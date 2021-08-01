Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что школу в деревне Грановщина построят к октябрю 2021 года, учебный процесс планируется начать в ноябре.

Фото правительства Иркутской области

«Сейчас завершается внутренняя отделка, ведутся наружные работы на фасаде. Помимо учебных кабинетов здесь предусмотрены два спортивных зала, актовый зал, просторная столовая с современным пищеблоком и зоны отдыха», – говорится в сообщении, а также отмечается, что будет благоустроено пространство и вокруг школы. Здесь появятся стадион, волейбольная площадка, игровая детская площадка для школьников начальных классов.

Кроме того, при школе планируется создать классы по робототехнике и запустить медиацентр для занятий по журналистике и кинематографу. Учителей будут набирать из местных жителей. Уже поступило более 100 резюме.