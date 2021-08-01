Экоактивист вытащил 1,2 тонны покрышек за полдня со дня Байкала

Блогер, экоактивист Егор Лесной рассказал на своей странице в Instagram, что за полдня совместно с помощником вытащил со дна Байкала, расположенного на территории Иркутской области и Республики Бурятия, 1,2 тонны автомобильных покрышек.

Ребята очищали дно озера в районе поселка Листвянка. За покрышками в воду нырял Егор Лесной, привязывал их тросом, а тащил из Байкала его помощник Алексей на гидроцикле. Во время погружения молодой человек, помимо покрышек, собирал и другой мусор, который встречался на пути.

Увиденное на дне, экоактивист назвал «помойкой». «По моему, это катастрофа. Как бы то ни было, я искренне верю в то, что мы, даже малыми силами, можем изменить многое. Объединившись и взяв ситуацию в свои руки, а не ноя на каждом шагу, что все плохо (да, все плохо) и только болтая об этом», – отметил Егор Лесной.