Три человека пострадали при опрокидывании «буханки» на острове Ольхон

Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области сообщило, что сегодня при опрокидывании автомобиля УАЗ на острове Ольхон пострадали три человека.

Инцидент произошел днем на 151 км автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир». Установлено, что 60-летняя женщина-водитель, двигаясь со стороны паромной переправы в направлении поселка Хужир, не справилась с управлением, съехала в кювет, в результате чего транспорт опрокинулся.

После аварии автоледи и двум пассажирам понадобилась медпомощь. За нарушение ПДД женщину-водителя привлекли к административной ответственности.