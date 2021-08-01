Ангарск проиграл Кировску в голосовании и в его честь не назовут самолет

Проект «Путешествуй по России» на официальном сайте завершил голосование, в ходе которого люди выбирали город, в честь которого назовут самолет авиакомпании «Россия». Город Ангарск, расположенный в Иркутской области и участвующий в конкурсе, отстал от конкурента – Кировска – всего на 7 голосов и уступил ему победу.

Кировск набрал 6638 голосов, Ангарск – 6631, третий участник, Энгельс, существенно отстал от противников и набрал всего 292 балла.

Ранее Ангарск лидировал в конкурсе, однако победителю народного голосования все-таки удалось обогнать главного конкурента.