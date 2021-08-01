Град и ливни ожидаются 2 и 3 августа в Приангарье

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало на 2 и 3 августа местами по области продолжительные сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приангарью.

«При выпадении града по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью», – говорится в сообщении.

При приближении грозы спасатели рекомендуют воздержаться от поездок, купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли.