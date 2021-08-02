АТБ к выступил генеральным спонсором Большого годового концерта детской студии танца «Траффик» в Благовещенске

В 2021 году АТБ возобновил сотрудничество с известной благовещенской детской студией танца «Траффик». Благодаря поддержке банка в самом большом в области Общественно-культурном центре состоялся годовой отчетный концерт студии под названием «Джуманджи». Концерт посмотрело более 1000 гостей.

В рамках концерта директор Банка по Амурской области Жарикова Наталья торжественно вручила руководителям студии сертификат о спонсорской помощи.

«Мы благодарны АТБ, а в частности директору Банка по Амурской области Наталье Жариковой за поддержку и помощь в организации ремонта классов. Для детей и хореографов это значимое событие, поскольку дети смогут заниматься в обновленных классах», - поблагодарила художественный руководитель студии «Траффик» Елена Соловьева.

«Мы рады, что стали частью этого грандиозного мероприятия. Сегодня мы увидели с какой любовью и трепетом относится к своему делу коллектив студии, как любят зрители выступления юных танцоров «Траффика». АТБ с удовольствием поддерживает спортивные и творческие коллективы, особенно когда речь идет о подрастающем поколении», - рассказала директор Наталья Жарикова.

Студия танца «Траффик» была основана в 2009 года. В студии обучается более 250 детей. Танцевальный коллектив ежегодно принимает участие в различных межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, где достойно представляет Общественно-культурный центр и Амурскую область.

АТБ и «Траффик» реализуют совместные проекты с 2019 года.