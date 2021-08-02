Новости Группа ВТБ заработала рекордную прибыль в размере 170,6 млрд рублей в первом полугодии 2021 Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил: «В первом полугодии 2021 года группа ВТБ заработала рекордную чистую прибыль в размере 170,6 млрд рублей, обеспечив возврат на капитал на уровне 18,5%. Основные банковские доходы — чистые процентные и чистые комиссионные доходы — продемонстрировали существенный рост, увеличившись год к году на 21% и 38% соответственно. На фоне роста прибыльности и благодаря успешной программе по привлечению гибридного капитала ВТБ нарастил объёмы бизнеса в целевых сегментах и укрепил при этом достаточность капитала: коэффициент общей достаточности капитала с начала года вырос на 60 б.п. до 12,4%. Успешные результаты первого полугодия позволяют нам повысить годовой ориентир по чистой прибыли до 295 млрд рублей. Достижение этого уровня прибыльности послужит основной для устойчивого роста акционерной стоимости ВТБ». Ключевые балансовые показатели

(млрд рублей) 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 Изм. за 1П 2021 г. Изм. за 2КВ 2021 г. Активы 19 649,3 18 588,4 18 142,2 8,3% 5,7% Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) 13 782,2 13 145,6 13 162,6 4,7% 4,8% Кредиты юридическим лицам 9 506,8 9 118,8 9 305,4 2,2% 4,3% Кредиты физическим лицам 4 275,4 4 026,8 3 857,2 10,8% 6,2% Средства клиентов 14 360,2 13 690,8 12 831,0 11,9% 4,9% Средства юридических лиц 8 448,1 7 969,0 7 095,1 19,1% 6,0% Средства физических лиц 5 912,1 5 721,8 5 735,9 3,1% 3,3% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,8% 5,5% 5,7% -90 б.п. -70 б.п. Кредиты / Средства клиентов 89,6% 89,4% 95,6% -6,0 п.п. 0,2 п.п. Рост объемов бизнеса на фоне увеличения доли розничного кредитования По состоянию на 30 июня 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 13,8 трлн рублей, увеличившись на 4,7% с начала года.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 10,8% до 4,3 трлн рублей на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию Группы в госпрограмме поддержки ипотеки. По итогам 1 полугодия 2021 года объем выдач ипотеки группой ВТБ составил 515,9 млрд рублей, что на 27,6% превышает результат 1 полугодия 2020 года. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 2,2% с начала года до 9,5 трлн рублей. В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года.

С начала 2021 года средства клиентов Группы выросли на 11,9% до 14,4 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц по итогам 1 полугодия 2021 года составил 19,1%, при этом рост остатков на текущих счетах юридических лиц составил 23,0%. Объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 3,1%, составив 5,9 трлн рублей, на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах, компенсировавшего снижение средств на срочных депозитах.

Во 2 квартале 2021 года ВТБ впервые предложил инвесторам облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, в рамках сделки по секьюритизации портфеля объемом 45 млрд рублей. Объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением составил 35 млрд рублей. Это первая подобная сделка на российском рынке, структурированная полностью по российскому законодательству. Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов, заявки принимаются до 20 сентября 2021 года.

В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 89,6% по состоянию на 30 июня 2021 года с 95,6% на 31 декабря 2020 года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам первого полугодия 2021 года до 81,3% с 78,1% на 31 декабря 2020 года. Структура средств клиентов продолжает изменяться в соответствии со стратегическими ориентирами Группы — доля текущих счетов увеличилась до 43% по сравнению с 40% на начало года. Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках (млрд рублей) 1П’2021 1П’2020 изменение 2 КВ’2021 2 КВ’2020 изменение Чистые процентные доходы 306,0 252,0 21,4% 160,4 132,3 21,2% Чистые комиссионные доходы 84,1 60,8 38,3% 45,5 28,4 60,2% Чистые операционные доходы до создания резервов 405,1 290,5 39,4% 211,1 127,3 65,8% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (1) -54,3 -113,9 -52,3% -31,7 -68,8 -53,9% Расходы на содержание персонала и административные расходы -135,6 -129,1 5,0% -70,7 -65,0 8,8% Чистая прибыль 170,6 41,9 307,2% 85,5 2,1 41x (1) Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. Значительное улучшение показателей прибыльности на фоне сильной динамики ключевых банковских доходов и стабилизации качества кредитного портфеля Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии 2021 года увеличилась на 307,2% год к году и составила 170,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 18,5% по сравнению с 4,9% за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 306,0 млрд рублей за первое полугодие 2021 года и 160,4 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 21,4% и 21,2% год к году соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% за первое полугодие 2021 года и 3,9% за второй квартал 2021 года по сравнению с 3,7% и 3,9% за аналогичные периоды прошлого года. Расширение чистой процентной маржи было обусловлено дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более рентабельных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле.

Чистые комиссионные доходы составили 84,1 млрд рублей в первом полугодии 2021 года и 45,5 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 38,3% и 60,2% год к году соответственно. Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие транзакционного бизнеса Группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.

Стоимость риска Группы по итогам первого полугодия текущего года составила 0,8% и 1,0% по итогам 2 квартала 2021 года, сократившись на 90 б.п. год к году за оба периода на фоне продолжения восстановления российской экономики после острой фазы пандемии COVID-19. Расходы на создание резервов составили 54,3 млрд рублей за первое полугодие 2021 года и 31,7 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, что ниже уровней аналогичного периода прошлого года на 52,3% и 53,9% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 90 б.п. и составила 4,8% на 30 июня 2021 года. Группа обеспечила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение в размере 6,6% (6,8% на 31 декабря 2020 года). Покрытие неработающих кредитов резервами составило 136,9% (по сравнению с 120,6% на начало года).

Расходы на персонал и административные издержки составили 135,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года и 70,7 млрд рублей по итогам 2 квартала 2021 года, увеличившись на 5,0% и 8,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост ключевых статей дохода способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 10,9 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 33,5%. ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС» Лидерство в инвестиционно-банковском бизнесе По итогам первого полугодия 2021 года ВТБ Капитал вновь занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках капитала, по данным Dealogic, Refinitiv, Bloomberg и Mergermarket. На рынке акционерного капитала ВТБ Капитал выступил организатором наибольшего количества сделок, среди которых знаковые для рынка IPO FixPrice, ставшее крупнейшим российским IPO за последние 10 лет, и IPO Segezha Group, крупнейшее в мире IPO в деревообрабатывающем секторе за последние 10 лет.

По данным Bloomberg и Dealogic, ВТБ Капитал по результатам 6 месяцев 2021 года стал лидером среди организаторов размещений облигаций на локальном и международном рынках для эмитентов из России, а также на рынках СНГ и Восточной Европы. Mergermarket также отметил ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных M&A сделок в России (шесть сделок на сумму $2,8 млрд). Продолжение роста инвестиционной платформы ВТБ Капитал Инвестиции За 6 месяцев 2021 года ВТБ Капитал Инвестиции нарастили совокупный объем клиентских активов на 18% до 4 трлн рублей. Активы клиентов — физических и юридических лиц достигли 2,3 трлн рублей и 1,7 трлн рублей, соответственно, увеличившись на 28% и 7% с начала года. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции на 30 июня 2021 года превысило 1,6 млн человек, увеличившись с начала года на 36%. Доходы ВТБ Капитал Инвестиции за 6 месяцев 2021 года выросли на 78% год к году до 15,6 млрд рублей.

ВТБ Капитал Инвестиции продолжили развивать сервисы и функционал платформы «ВТБ Мои Инвестиции». В частности, в рамках сервиса робота-советника в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» была запущена ESG-стратегия и добавлены пять новых валютных портфелей с глобальной аллокацией, которые впервые полностью формируются из биржевых паевых инвестиционных фондов. Со 2 квартала пользователи мобильного приложения могут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов. Кроме того, была реализована бесшовная интеграция приложения «ВТБ Мои Инвестиции» и приложения Банка и ряд других возможностей, улучшающих клиентский опыт. 1 июня 2021 года запущена акция в «ВТБ Мои Инвестиции» для новых клиентов, открывающих брокерский счет, которые смогут получить в подарок акции российских компаний.

Среднедневное число клиентов, использующих приложения «ВТБ Мои Инвестиции», на конец 2 квартала 2021 года достигло 350 тысяч человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается около 1 млн сделок с общим оборотом более 100 млрд рублей. Развитие цифровых сервисов Корпоративно-инвестиционного бизнеса В Москве ВТБ распространил действующий в метро и на линии московского центрального кольца порядок оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на наземный пассажирский транспорт за счет инновационной технологии оплаты. Таким образом, Банк объединил наземный транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда, повышающей уровень комфорта для пассажиров.

ВТБ запустил новый цифровой сервис «Личный кабинет застройщика», обеспечивающий переход на безбумажный юридически значимый документооборот с застройщиками на всех этапах строительного проекта. ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС» Запушена комплексная программа лояльности «Бизнес-лига ВТБ», основанная на сервисных привилегиях, которые доступны действующим клиентам при развитии сотрудничества и активном использовании услуг Банка.

Реализован сервис по открытию расчетного счета для ООО (для единоличного исполнительного органа, который самостоятельно и в единственном числе владеет ООО) за 25 минут в рамках одного посещения офиса ВТБ.

ВТБ запустил обновленную депозитную линейку для клиентов Среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели могут открыть в Банке новые депозиты «Авансовый» с выплатой процентов в начале срока и «Залоговый», который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.

Для компаний-участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ВТБ реализовал новые цифровые сервисы: покупки/продажи валюты по желаемому курсу «Ордер» и мониторинга нарушений валютного законодательства. Кроме того, в ВТБ с каждым клиентом ВЭД теперь работает персональный валютный контролер. Персональный эксперт Банка, помимо проведения валютного контроля текущих операций «под ключ», поможет оформить сделку с учетом требований законодательства, проведет предварительную экспертизу внешнеторгового контракта и окажет содействие в решении других вопросов, связанных с ВЭД.

ВТБ начал выдачу электронных банковских гарантий малому бизнесу в пользу Федеральной таможенной службы. Ранее такая возможность была доступна более крупным клиентам.

ВТБ запустил новый удобный сервис полностью дистанционной регистрации бизнеса (ИП или ООО) онлайн для клиентов, у которых есть биометрический загранпаспорт.

ВТБ совместно с ФНС России запустил сервис по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) на физическом носителе. ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС» ВТБ первым на российском рынке запустил обслуживание клиентов с использованием средств видеосвязи (Video Banking). Сервис обеспечивает возможность визита в «виртуальное банковское отделение» как альтернативы визита в офис для детальной консультации по сложным продуктам, обсуждения индивидуальных условий обслуживания или дистанционного оформления договоров.

Начато тестирование услуги «Банк рядом», в рамках которой каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом в любом удобном для него месте. На встречу с клиентом консультант ВТБ приедет с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты Банка без обращения в офис.

В приложении ВТБ Онлайн появилась возможность подать заявку на увеличение кредитного лимита по банковской карте без обращения в офис Банка.

В ВТБ Онлайн появился определитель мошеннических звонков, позволяющий проверить подлинность веб-адресов, обеспечивающий анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификацию операций c использованием технологии беспроводной передачи данных NFC. Кроме того, клиентам стала доступна услуга страхования счетов и карт от мошеннических операций.

В рамках развития мобильного оператора ВТБ Мобайл в ВТБ Онлайн появился сервис бесплатной курьерской доставки SIM-карт.

ВТБ увеличил число стран для международных переводов с карты на карту до 105 стран мира для карт Visa и 112 стран для карт Mastercard.

В рамках развития ипотечной продуктовой линейки ВТБ запустил ипотечную программу финансирования индивидуального строительства домов. Также Банк начал реализацию программы «Сельская ипотека», позволяющей оформить кредит по ставке 2,7% на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей. «Сельская ипотека» действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России. ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В рамках цифровизации Розничного бизнеса реализован функционал голосового ассистента для оплаты мобильного телефона, перевода по номеру, консультационные тематики и т.д.

В рамках цифровизации Среднего и малого бизнеса для клиентов в сервисе «Цифра» появилось обслуживание новой системы налогообложения — «Доход-Расход», а также добавилась функция «Мультибанк» — пользователи могут добавить в приложение банки, в которых они обслуживаются и видеть детальную информацию по своим счетам в едином пространстве.

В рамках цифровизации Корпоративно-инвестиционного бизнеса продолжалось развитие сервисов для клиентов брокерского обслуживания и инвестиционных продуктов для физических лиц: внедрен перевод зачислений денег от погашений ценных бумаг в режиме 24/7 в «ВТБ Мои Инвестиции»; реализовано получение статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении; реализовано отображение начисленных налогов и лимитов на вывод при выводе денежных средств в «ВТБ Мои Инвестиции»; первыми на рынке запустили онлайн-оформление клиентами налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам в несколько кликов в интернет-каналах Банка; реализована возможность управлять опцией маржинального кредитования в Личном Кабинете для клиентов розничного брокера; реализована возможность дистанционно открывать счет форекс в интернет-каналах Банка.

Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ и его дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2021 года eg

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