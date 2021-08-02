Банк «Открытие» продолжает обслуживание иностранных и российских граждан, лиц без гражданства с истекшим сроком действия документов

Банк «Открытие» продолжает предоставлять в полном объеме банковские услуги и сервисы иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых истек срок действия документа, подтверждающего право пребывания (проживания) на территории России, а также клиентов с истекшим сроком действия российского паспорта.

До 30 сентября обслуживаться в банке могут иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта и не имеющие на 16 июня законных оснований для пребывания (проживания) на территории России (визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверения беженца и т. д.), а также те, у кого срок данных документов истек в период с 15 марта по 15 июня.

До 31 декабря обслуживание будет предоставляться иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых срок действия документа, подтверждающего временное или постоянное проживание на территории России (визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверения беженца и т. д.), истек или истекает с 16 июня по 31 декабря 2021 года.

Также банк продолжает обслуживать клиентов, у которых истек срок действия российского паспорта после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, но не более, чем на 90 дней.