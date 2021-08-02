Новости

Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции

Российская валюта вновь пробила отметку 73 рубля к доллару и 87 — к евро, вернувшись к уровням начала месяца. Основной причиной укрепления рубля стало резкое снижение инфляции до уровней предыдущих лет третью неделю подряд, считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

Читайте также:

Прогноз на август 2021: что будет с рублем, долларом и нефтью
2 августа 2021
Прогноз курса доллара на 2–6 августа
2 августа 2021

– Свою роль также сыграли слабые вышедшие данные в отношении роста доходов и расходов населения. Уровень реальных располагаемых доходов населения все ещё ниже уровня 2019 г., темпы розничного товарооборота к аналогичному месяцу 2019 г. начали снижение, а объем платных услуг прервал восстановление. Все это усиливает ожидания рынка в отношении того, что цикл повышения ключевой ставки завершен и стимулирует спрос на долговые активы, в том числе со стороны нерезидентов. Эту тенденцию демонстрирует и рост спроса на послесловие аукционах ОФЗ, и снижение доходностей госбумаг.

На этом фоне курс американской валюты обновил вчера месячный минимум на мировом рынке. Ослабление доллара вызвано достаточно мягкими комментариями главы ФРС по итогам заседания. Так Дж. Пауэлл заявил, что ФРС не обсуждала на заседании сроков начала сокращения объёмов покупок активов, поскольку экономика все ещё далека от состояния полной занятости, несмотря на достигнутый прогресс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (272)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Смертность от коронавируса в Иркутской области постепенно снижается
Собянин: заполняемость коек — основной фактор при принятии решений по ограничениям
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 86 тысяч
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании