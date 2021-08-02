КБ «Солидарность»: Кешбэк в размере 15% по карте UnionPay Gold «Дустона»

АО КБ «Солидарность» сообщил для держателей карт UnionPay Gold «Дустона», что в период с 01 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года включительно за покупки в супермаркетах, продовольственных магазинах, магазинах бытового оборудования и фотостудиях будет начисляться кешбэк в размере 15%.

Начисление производится за календарный месяц, в котором были проведены операции в период акции. Выплата одному клиенту - участнику акции в календарный месяц производится в рублях не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, максимальный размер которой составляет 3000 рублей.

* Со всеми условиями акции можно ознакомиться по ссылке.