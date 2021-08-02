КБ «Солидарность»: акция 5% кешбэк продлена

АО КБ «Солидарность» сообщил, что акция 5% кешбэк по картам UnionPay Gold, UnionPay Diamond продлена и действует с 1 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года.

Начисление производится за календарный месяц, в котором были проведены операции на сумму свыше 10 000 руб. в период акции. Выплата одному клиенту - участнику акции в календарный месяц производится в рублях не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, максимальный размер которой составляет 5000 рублей.

* Со всеми условиями акции для карт UnionPay Gold и UnionPay Diamond можно ознакомиться по ссылке.