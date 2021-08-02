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Онлайн-продажа и покупка иностранной валюты теперь доступны в «Примсоцл@йн»

Валютообменные операции по более выгодному курсу теперь можно совершить в мобильном приложении Примсоцбанка – «Примсоцл@йн». Купить или продать валюту можно буквально за 1 минуту.

Для того, чтобы совершить операцию достаточно иметь текущие или карточные счета с необходимым видом валюты. При необходимости счета также можно открыть в мобильном приложении совершенно бесплатно.

Отметим, Примсоцбанк предлагает конверсионные безналичные операции со всеми основными валютами: USD/RUB, EUR/RUB, JPY/RUB, CNY/RUB, GPB/RUB, CHF/RUB, NOK/RUB, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Онлайн-курсы покупки/продажи иностранной валюты максимально приближены к текущим межбанковским и биржевым котировкам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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