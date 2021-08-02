Примсоцбанк поддержал строительство ЖК "Юго-Западный" в Иркутске

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в рамках проектного финансирования предоставил 1 млрд рублей компании «ВостСибСтрой».

Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске.

Три девятиэтажных дома уже начали возводить в микрорайоне Юго-Западный. Стоимость жилья здесь будет ниже рыночной, а благоустройство территории – соответствовать стандартам комфорткласса. Плюсом к этому идут три важных «бонуса» от застройщика – в микрорайоне уже есть новые поликлиника и детский сад, в сентябре откроется новая современная школа.– Процентная ставка, предложенная банком, была более выгодная, чем в других учреждениях. Надеюсь, что «Примсоцбанк» будет работать с нами и в дальнейшем, – прокомментировал застройщик.

По словам Эдуарда Кузьмина, директора дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске, этот проект для банка – тоже первый в формате проектного финансирования, и ключевыми факторами при принятии решения об участии в нём стали надёжность компании, сотрудничество с которой началось в 2015 году, и готовность площадки, причём, по многим параметрам.

– Мы оцениваем этот микрорайон как один из самых перспективных на рынке недвижимости Иркутска, и думаем, что потребители должны оценить и наличие социальной инфраструктуры, и разнонаправленную транспортную доступность микрорайона, и его дальнейшие перспективы, – прокомментировал Эдуард Кузьмин.



По декларации срок сдачи строящихся домов – 31 декабря 2022 года.