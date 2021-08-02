Губернатор предложил построить дороги в обход крупных городов Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 1 августа в рамках рабочей поездки посетил участок федеральной трассы "Сибирь", где ведутся строительные работы автодороги в обход города Усолье-Сибирское и посёлка Тельма (на участке км 1797 – 1842). Протяженность участка составляет – 42,6 км. При строительстве запланировано обустройство трех транспортных развязок, мостов, путепроводов, двух надземных пешеходных переходов. Ремонт планируется завершить в 2023 году.

Глава региона подчеркнул, что строительство дорог в обход населенных пунктов играет важную роль в обеспечении безопасности.

– Готов включиться в диалог с федеральным центром по вопросу реализации в регионе проектов строительства дорог в обход населенных пунктов. Вопрос важный и нужный. Необходимо сделать обход вокруг Тулуна. Буду настаивать на этом. Ведётся работа по входу в программу обходов Нижнеудинска и Куйтуна, а также моста в Братске в нижнем бьефе ГЭС, – подчеркнул губернатор.