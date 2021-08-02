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В России стартовал пилотный проект по маркировке антисептиков

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о начале эксперимента по маркировке антисептиков. Пилотный проект пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года и коснется кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук.

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По данным НИУ ВШЭ, в 2020 году России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, при этом доля нелегального оборота таких изделий составила 51%, заметно увеличившись по сравнению с 2018–2019 гг. на 10%.

– В условиях пандемии коронавируса проблема контрафактных антисептиков становится особенно острой, – заявил  заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов. – Вопрос внедрения «Честного знака» для этой категории продукции обсуждался достаточно давно, инициатива принадлежит самой отрасли и была поддержана на всех уровнях, в том числе членами Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участие в эксперименте добровольное, но уже сейчас более 35 компаний приняли решение в него вступить.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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