Автопром поддержит спрос на алюминий

Производство автомобилей обеспечит 68% мирового спроса на литые полуфабрикаты, сообщает Вестник Алюминиевой ассоциации.

По потреблению алюминия российский автопром находится на мировом уровне. Но значительная доля алюминиевых деталей в произведенном в России автомобиле по-прежнему представляет собой импорт. Причина этого в том, что изначально отечественный автопром развивался по пути промышленной сборки, которая не подразумевала глубокой локализации автокомпонентов.

Для привлечения в Россию компонентного производства регулятор предложил ряд эффективных инструментов. Главные из них – постановление № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и СПИК 1 (специальный инвестиционный контракт). В свою очередь СПИК 2 обеспечил трансфер в нашу страну технологий, создание R&D-центров. Важно, что на этом этапе российские предприятия не просто перенимают зарубежные разработки, а одновременно со всем миром начинать выпуск новых продуктов.

По данным компании Ernst&Young, на горизонте до 2030 года локализация литья вырастет до 30-40 тысяч тонн ежегодно.

Уровень локализации вырастет с нынешних 50-57% до 70- 70-75% 75%. Около 30-40 кг компонентов на автомобиль – такой объем может быть локализован. Большой потенциал импортозамещения и развития алюминиевого литья в автопроме есть в сфере производства блоков цилиндров, головок блоков цилиндров, корпусов картеров и т.д.

Росту спроса на литье способствует программа, которую реализует Минпромторг России по локализации платформ крупнейших производителей (двигатели, коробки передач, крупное литье). В ближайшие несколько лет общий прирост спроса на алюминиевое литье составит около 35-40 тыс. тонн.

В среднесрочной перспективе спрос будет определяться двумя факторами: продажами новых автомобилей (1,7-2 млн ежегодно) и требованиями по локализации и запуску производств иностранных компаний (корейских, немецких и китайских).

К 2030 году спрос внутреннего производства может вырасти до 80-100 тыс. тонн литья за счет локализации легковых автомобилей. При этом уровень локализации в отношении грузовых автомобилей и автобусов сегодня уже высок.

Это серьезный вызов для российской литейной промышленности, которая должна модернизировать производство и создать новые площадки. В Минпромторге России согласны с этим видением перспектив рынка и поддерживают развитие алюминиевого компонентного производства.