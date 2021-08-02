Почти 40% соискателей Иркутской области выбирают компании, поддерживающие эко-инициативы

Большинство соискателей из Иркутской области считают наличие экологической политики в компании важным критерием при выборе работодателя (38%), 32% относятся к этому вопросу нейтрально, лишь 24% считают ее неважным фактором при трудоустройстве, показал опрос hh.ru.

Любопытно, что самое высокое значение эко-инициативам работодателя придают сотрудники старше 55 лет, каждый второй из них сказал это важно при поиске места работы. Женщинам этот фактор более важен, чем мужчинам (39% и 32% соответственно). Особенно на экологическую политику компании обращают внимание представители профобласти «искусство, развлечения, масс-медиа» (47%) и «наука и образование» (45%).

Каждый пятый житель Иркутской области подтвердил, что компания, в которой он работает, поддерживает экологические инициативы.

Топ-5 поддерживаемых инициатив: сбор макулатуры, экономия электроэнергии за счет использования энергоэффективных ламп и датчиков движения, переход на электронный документооборот и минимальное использование бумаги, сбор старых батареек, высадка деревьев и озеленение. Самые экзотические корпоративные эко-инициативы – бонусы для сотрудников, которые пользуются экологически чистым транспортом, например, велосипедами или самокатами, а также сотрудничество с экотакси, которые занимаются сбором вторсырья. Среди прочего респонденты указали сбор пластиковых карт, пластиковой пленки и уборка мусора с берега реки.