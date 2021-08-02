На школьные выплаты в Иркутской области выделено 3 млрд рублей

В регионе ее уже получили более 300 тыс. детей, рассказали SIA.RU в Пенсионном фонде.

Это 80% от общего количества детей в регионе, имеющих право выплату.

Напомним, прием заявлений стартовал 15 июля, обратиться за выплатой можно в срок до 1 ноября 2021 года. Заявление можно подать дистанционно через портал Госуслуг либо в любой клиентской службе ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно – Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах.

Единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года).