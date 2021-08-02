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Проезд ограничат по улице Ударника в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома №1 по улице Ударника с 08:00 2 августа до 17:00 12 августа по правой полосе в направлении движения от переулка Пугачева до улицы Каландаришвили, сообщили SIA.RU в Байкальской энергетической компании. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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