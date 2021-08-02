Сергей Трофимов снимет новый клип в Иркутске

Известный автор-исполнитель сыграет главную роль в клипе на свою песню «Народ», посвященную людям трудовых профессий, рассказали SIA.RU в «Кинокомпании Юрия Яшникова».

Идея создания этого видеоролика принадлежит одному из ведущих иркутских продюсеров Роману Буркало. Он вышел на Сергея и его директора с предложением о создании художественного клипа, который стал бы настоящим подарком для иркутян и напоминанием о важном событии – присвоении Иркутску в 2020 году звания «Города трудовой доблести».

Съемки клипа будут проходить в Иркутске в середине августа. Кроме Сергея Трофимова в них примут участие иркутские актеры. Также будет организован народный кастинг и даже непрофессиональные актеры смогут попытать удачу и стать героями будущего ролика. Подробности о месте, времени и деталях проведения кастинга можно узнавать в социальных сетях «Burkalo Production» и «Кинокомпании Юрия Яшникова».