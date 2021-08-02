Прогноз: спрос на потребительское кредитование снизится к концу года

Росбанк ожидает, что резкий рост спроса в первой половине года снизится из-за повышения ставок, действий регулятора и замедления инфляции. Прогнозируемый рост рынка по итогам 2021 года составит около 25%.

Максим Лукьянович, заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка:

– Умеренное движение на рынке потребительского кредитования во второй половине 2020 года сменилось резким ростом в первой половине текущего года, который составил около 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция связана с рядом факторов. Например, с улучшением ситуации в сегменте с просроченной задолженностью, а также с инфляционными ожиданиями населения. Спрос на потребительские кредиты подогревают высокие темпы строительства и ипотечного кредитования – клиенты используют средства для ремонта недвижимости. Следует также отметить сравнительно низкий уровень ставок – на рынке пока нет роста из-за регулирования ЦБ. Однако во второй половине 2021 года ожидается охлаждение спроса. Из-за повышения ставок, регулирования ЦБ и некоторых ужесточений по рисковым кредитам, снижения темпов инфляции и спроса на ипотеку прогнозируем рост рынка в пределах 25% по итогам 2021 года, а по итогам 2022 года – около 10%. Планируем, что рост портфеля потребительских кредитов Росбанк будет сопоставим со среднерыночным.

Если говорить о кредитных картах, то рост портфеля по итогам 6 месяцев 2021 года находится на хорошем уровне в 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ниже, чем у потребительских кредитов. Отметим завершение гонки беспроцентых периодов и упрощение кешбэков. Росбанк в будущем года планирует показать прирост в этом сегменте выше рынка за счет следующих уникальных продуктовых условий: 120-дневного льготного периода; возможности получения кешбэка в живых деньгах/милях в размере до 10% при льготном периоде 60 дней; возможности моментального выпуска цифровой кредитной карты.