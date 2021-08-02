Новые возможности для частных инвесторов: диверсификация, ответственное инвестирование и потенциал фондовых рынков

Несмотря на вызовы новой реальности Росбанк отмечает более стабильную ситуацию на рынке инвестиций и рост в 2021 году. Вместе с тем по-прежнему требуется взвешенный подход самих инвесторов, а также банков, финансовых компаний, провайдеров решений к выбору стратегий.

«Один из трендов, которые видим в текущем году – заметный рост спроса в мире на недвижимость (+21,4%). По-прежнему растут акции. В отличие от прошлого года облигации находятся под давлением, с учетом ожидания рынка повышения ставок. Сейчас они будут больше в американских и европейских бумагах. Тем не менее, картина достаточно схожа с прошлым годом. Есть отдельные сегменты рынка, которые росли в 2020 году на фоне пандемии, а в этом году показывают отрицательную динамику. И наоборот, то, что в прошлом году роста не показывало в связи с локдауном. экономическим спадом, в этом году как раз находится в фокусе инвесторов (например, энергетика)», - подчеркнул Дмитрий Енуков, директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка.

По итогам первого полугодия сохраняется фокус частных инвесторов, как розничных, так и премиальных, и Private, на диверсификацию. Это касается выбора валюты, географии сделок, активов, потому что прошлый год показал, что надежда на один актив в портфеле-это не самое правильное решение.

На фоне повышения ставок Банка России и соответствующей корреляции банками предложений по вкладам на текущий момент Росбанк не видит глобального изменения поведения клиентов. Продолжается приток средств со сберсчетов и депозитов в инвестиции. Частные инвесторы оценили преимущества диверсификации портфелей и возвращения к концепции “только депозит” Росбанк не прогнозирует.

Спектр существующих решений зависит от статуса, квалифицированного/неквалифицированного инвестора. В прошлом году Банк России ужесточил методики и правила работы в этой связи. Росбанк не видит драматического изменения в первой половине 2021 года продуктового предпочтения со стороны состоятельных клиентов. Широкая диверсификация, предполагающая наличие различных инструментов в портфеле, включая структурные решения, остается ключевой для клиентов. Заметен возросший интерес к российским и иностранным инвестиционным фондам.

«На фоне низкой доходности облигаций эмитентов первого эшелона и потенциала фондовых рынков мы видим определенный переток средств в инструменты, связанные с долевыми инструментами. Определенным фактором, касающимся локального рынка долговых инструментов, также послужило введение налога на купонные выплаты. В целом мы видим высокий спрос на индивидуальные решения», - отмечает Дмитрий Енуков.

По сравнению с 2020 годом Росбанк отмечает существенный рост активности региональных клиентов, например, в Поволжье, на юге России, Дальнем Востоке и на Урале.

Важной тенденцией является повышенный спрос на программы ответственного инвестирования. Росбанк - один из лидеров на рынке с точки зрения инвестиционных возможностей для клиентов с использованием ESG-факторов. «Помимо просто включения в продуктовые решения факторов ESG, мы до сих пор остаемся единственным на рынке банком, который предлагает программу Impact Investing (при покупке продукта, часть дохода банка перечисляется в благотворительные фонды) по классу активов ИСЖ. Считаем, что вовлечение наших клиентов в историю ответственных инвестиций через подобные решения - это правильный путь, и у нас много будет в этом году мероприятий, нацеленных на эту тематику», - прокомментировал Дмитрий Енуков.