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Смертность от коронавируса в Иркутской области постепенно снижается

На 2 августа от инфекции скончалось 27 человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки в регионе заболел 396 человек.

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Всего с начала пандемии – 86,6 тысячи. В больницах области находятся 9 тысяч людей. Выздоровели 97 людей за день.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса несколько дней подряд входила в тройку лидеров в России. Глава минздрава области объяснил причины высокой смертности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
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