Дополнительные средства направят муниципалитетам Иркутской области

Эти средства выделены региону Правительством РФ на обеспечение сбалансированности областного бюджета, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Михаил Мишустин в июле подписал распоряжение, по которому регионам страны выделен транш в размере 50 миллиардов рублей на укрепление стабильности бюджетных систем. Иркутская область получила один миллиард рублей. Мной принято решение половину этой суммы направить на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и еще 500 миллионов рублей на субвенции, которые также уйдут в муниципалитеты для финансирования сферы образования, – пояснил Игорь Кобзев.

Глава региона добавил, что поручил до конца августа определить, какие объемы дотаций будут направлены каждому из городских округов и муниципальных районов.