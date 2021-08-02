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Дополнительные средства направят муниципалитетам Иркутской области

Эти средства выделены региону Правительством РФ на обеспечение сбалансированности областного бюджета, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Михаил Мишустин в июле подписал распоряжение, по которому регионам страны выделен транш в размере 50 миллиардов рублей на укрепление стабильности бюджетных систем. Иркутская область получила один миллиард рублей. Мной принято решение половину этой суммы направить на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и еще 500 миллионов рублей на субвенции, которые также уйдут в муниципалитеты для финансирования сферы образования, – пояснил Игорь Кобзев. 

Глава региона добавил, что поручил до конца августа определить, какие объемы дотаций будут направлены каждому из городских округов и муниципальных районов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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