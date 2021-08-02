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Более тысячи студентов трудоустроены в студотряды Иркутской области этим летом

Участники студенческих отрядов выполняют производственные задачи по семи направлениям, рассказали SIA.RU в администрации области.

Студенческие строительные отряды работают на строительстве и реконструкции БАМа, на объектах АО «ТРУД» – принимают участие в строительстве участка автодороги «Сибирь» (обход Усолья-Сибирского), трудятся на возведении завода полимеров ООО «Иркутская нефтяная компания» и социальных объектов на территории региона.

– Всего на данный момент 1054 студента работают в составе студенческих отрядов. Летняя трудовая занятость позволяет ребятам не только испытать себя на прочность и отточить приобретенные в учебных аудиториях знания на практике, но и получить хорошую заработную плату за свой труд, – рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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