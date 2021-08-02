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Еще 88 зон подтопления в Приангарье внесли в ЕГРН

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Сведения о зонах затопления и подтопления отображаются в сервисе «Публичная кадастровая карта», сообщили SIA.RU в пресс-службе.

«Зоны затопления и подтопления отличаются тем, что первое случается из-за разлива рек, озер, при обильных выпадениях осадков. А причины подтоплений – поднятие грунтовых вод», – поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по Иркутской области Евгения Бутакова. 

Ранее 116 участков затопило в Иркутской области – это 14 дачных домов, в которых живут 12 человек. Половина из подтопленных домов находится на острове Елизовский. Причина затопления – повышение сброса воды на Иркутской ГЭС. На станции были вынуждены увеличить сброс воды из-за резкого ее подъема в Байкале.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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