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Итоги месяца: биткоин по итогам месяца смог закрепиться выше $40 000

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Криптовалютные рынки после негатива в мае и июне смогли восстановить свои позиции. И если в первой половине месяца преобладали медвежьи тенденции из-за превалирования негатива со стороны властей Китая, то после 15 июля биткоин и другие криптовалюты получили поддержку со стороны SpaceX, Twitter и PayPal, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

– Позитивно сказываются на настроениях и ожидания обновления сети ETH. По данным биржи CEX.IO пара BTC/USD закончила июль на уровне $41 553, восстановив значительную часть потерь июня. Пара ETH/USD по итогам торгов в субботу смогла отстоять уровни выше $2 500, что свидетельствует о силе позиций быков. Мы полагаем, что биткоин, закрыв месяц выше $40 000, нивелировал негативный настрой участников рынка и вполне вероятно, в августе на криптоплощадки вернется восходящая тенденция.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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