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Проект ремонта Верхней набережной в Иркутске скорректируют

Это связано с увеличением сбросов на ГЭС, рассказали SIA.RU в мэрии.

Согласно плану, капитальный ремонт улицы проведут на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по улице Верхняя Набережная.

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– По контракту, заключенному с Дорожной службой Иркутской области, срок реализации проекта – осень текущего года. Однако в связи с повышенным сбросом воды и высоким уровнем воды в Ангаре проведение работ по укреплению подпорной стены стало невозможным, – сказал Роман Орноев. – На сегодня будет выполнено только асфальтирование в один слой, чтобы открыть дорогу для движения транспорта.

В проектной документации в рамках первого этапа была предусмотрена перекладка инженерных сетей, а также устройство земляного полотна и подпорной стенки.

– Сейчас уровень Ангары в месте проведения ремонта значительно превышает проектные отметки. Он выше нормы почти на три метра, это не позволяет проводить работы в воде, как это было запланировано ранее. Сегодня мы выполняем те работы, которые находятся на поверхности земли, работаем на подходах, – отметил директор Дорожной службы региона Виктор Побойкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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