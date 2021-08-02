Россия отстает от развитых стран по обеспеченности качественными складами

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank пришли к выводу (исследование есть у SIA.RU), что несмотря на ежегодно увеличивающиеся объемы спроса, рынок качественной складской недвижимости по-прежнему находится на стадии развития.

По сравнению с лидирующими странами в сегменте в России наблюдается недостаток качественных складских площадей.

Например, в Германии на одного жителя приходится 4,2 кв. м качественных складов, в США этот показатель составляет 3,5 кв. м. В России на одного жителя приходится всего 0,2 кв. м складских площадей класса А и В. Российский рынок по сравнению с наиболее развитыми складскими рынками мира еще далек от своего насыщения.

Еще одной особенностью складского рынка является концентрация качественных площадей в двух основных регионах – Московской области (включая Москву) и Ленинградской области (включая Санкт-Петербург). На долю этих двух субъектов приходится порядка 67% всех складских площадей класса А и В в России.

Эксперты компании Knight Frank прогнозируют сокращение разрыва обеспеченности качественными складскими площадями между Московским и крупными региональными складскими рынками. Помимо этого, ожидается развитие складской недвижимости в локальных складских центрах, а также в регионах с наименьшей обеспеченностью площадями.

Напомним о том, что высокий спрос на складские площади привел к коллапсу на рынке. Девелопер логопарков PNK Group приостановил прием заявок от потенциальных арендаторов и покупателей складов на строительство новых площадей, сообщили два источника на рынке. По их словам, причина в загруженности строительных мощностей на ближайший год на фоне высокого спроса на такую недвижимость.