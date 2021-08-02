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Более 28 тысяч доз вакцины «Спутник лайт» поступило в Иркутскую область

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В Иркутскую область поступило еще более 28 тысяч доз вакцины «Спутник лайт», которая предназначена для ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Игорь Кобзев. Таким образом, всего в Приангарье поступило 40 тысяч доз вакцины «Спутник лайт».

Напомним, что повторную вакцинацию от COVID-19 рекомендует делать спустя шесть месяцев  от первичной вакцинации.

– Всего на сегодняшний день «Спутник лайт» поставили более тысячи человек. Препарат поступил во все прививочные пункты. Ревакцинация проходит по предварительной записи, – сообщил Игорь Кобзев.

По состоянию на 2 августа, в Иркутской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 500 тысяч человек, что составляет 21% населения области. Полный курс вакцинации получили более 400 тысяч человек. 

В России первым компонентом вакцины привито более 36,8 млн человек, что составляет четверть (25,2%) населения страны.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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