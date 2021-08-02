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Саженцы прижились на месте пожаров 2015 года на Байкале

Речь идёт о первом участке в 0,7 гектара, работы на котором состоялись минувшей весной, рассказали SIA.RU в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На месте проведения лесовосстановительных работ накануне состоялась масштабная «прополка»: 11 волонтёров из Российского технологического университета почистили склон с саженцами сосны и лиственницы от травяной растительности, а также навели порядок на четырёхкилометровом участке Большой Байкальской тропы, проходящей через бухты Бабушка и Сенная (очистили её от валежника). 

Акция по ландшафтному лесовосстановлению в районе бухты Песчаной на Байкале состоялась 30 мая 2021 года. На выгоревший в 2015 году склон было доставлено более 1000 саженцев аборигенных пород: сосны, лиственницы, берёзы (посадочный материал был заготовлен сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в близкорасположенных местностях).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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