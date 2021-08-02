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Ремонт дороги на Трактовой в Иркутске завершится осенью

Готовность объекта составляет 30%, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Работы на Трактовой, несмотря на сложные погодные условия, идут в соответствии с графиком, 3,4 км этой дороги будет сдано в срок – до 15 октября 2021 года. Сегодня дал поручение разработать проект локальных очистных сооружений для отвода воды, – сказал глава региона.  

На жалобы иркутян обратил внимание Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время рабочего визита в Иркутск на прошлой неделе он рекомендовал мэру областного центра в ближайшее время провести общественные обсуждения, чтобы иркутяне выбрали, какие именно дороги нужно отремонтировать в первую очередь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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