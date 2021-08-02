Кобзев сделал прививку от коронавируса

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Губернатор Иркутской области сегодня, 2 августа, поставил первый компонент вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

– Прививаться решил в Сибэкспоцентре, в мобильном пункте. Здесь в конце рабочего дня, как впрочем и всегда, никаких очередей. 
Всё организовано отлично. Есть просторная зона ожидания, электронная очередь и достаточный запас разных типов вакцины, – отметил глава региона.

По состоянию на 2 августа, в Иркутской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 500 тысяч человек, что составляет 21% населения области. Полный курс вакцинации получили более 400 тысяч человек. В России первым компонентом вакцины привито более 36,8 млн человек, что составляет четверть (25,2%) населения страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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