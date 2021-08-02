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В администрации Иркутска произведены кадровые назначения

Начальником управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска назначена Марина Синчурина.

Как сообщает пресс!служба мэрии, Марина Георгиевна Синчурина окончила филологический факультет Иркутского государственного университета, кандидат психологических наук.

С 2002 года работала в Иркутском государственном университете преподавателем, доцентом, заместителем декана факультета бизнес-коммуникаций и информатики по связям с общественностью и международным отношениям, с 2002 г. – руководителем студенческого рекламного агентства, с 2017 г. – руководителем Лаборатории мультимедиа, руководителем международных и всероссийских летних школ коммуникационных технологий. До настоящего времени занимала должность пресс-секретаря ректора ИГУ.

Напомним, что ранее должность начальника управления по информационной политике занимал Роман Синтоцкий, который был уволен по собственному желанию.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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