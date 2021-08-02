Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы из-за сильного ливня

Также на усиленный режим дежурства переведены специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город». В случае необходимости спасатели начнут объезды городских улиц для оказания помощи жителям. Такое поручение сегодня, 2 августа, дал мэр города Руслан Болотов.

В ближайшие сутки на территории города, по прогнозам метеорологов, ожидаются обильные осадки. Аварийные бригады откачивают скопившуюся воду на улицах Баррикад, Карла Маркса, Декабрьских событий, Октябрьской революции, Марии Цукановой.

– В первую очередь технику и рабочих направили в места, где чаще всего в дождь скапливается вода. Мотопомпа откачивает воду на улице Канской. На Коммунистической и 4-ой Советской спецтехника прочищает пропускную трубу. На улице Загоскина работает экскаватор. Кроме того, задействованы бригады для прочистки колодцев. В ночную смену на уборку Иркутска выведем усиленную группировку людей и техники. Для откачки воды задействованы самосвалы, илососы, мотопомпы, погрузчики и прочее, – отметил заместитель директора МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.