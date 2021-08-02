Опоры освещения на улице Трактовая в Иркутске установят по разделительной полосе

Основные работы по ремонту улицы Трактовой в Иркутске планируют завершить до 15 октября текущего года. Об этом в ходе выездного совещания с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассказал мэр города Руслан Болотов.

Кроме ремонта асфальта и перекладки подземных коммуникаций, на участке протяженностью 3,2 км от улицы Главная Кировская до остановки общественного транспорта «Узловая» появятся выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожки, тротуары. Современную систему освещения обустроят по разделительной полосе. Также здесь будет выполнена посадка деревьев, сделаны водосбросные сооружения с проезжей части, а также дождеприемные колодцы.

– Особенность данного объекта – выделенная полоса для общественного транспорта в оба направления. Такая практика будет применена в Иркутске впервые. Однако, как показывает опыт других городов, она помогает бороться с заторами на дорогах, повышает комфорт пассажиров. Кроме того, наличие таких специальных полос является одним из условий для участия в федеральных программах для получения финансирования на обновление общественного транспорта. Поэтому подробную практику намерены внедрять и дальше, – пояснил Руслан Болотов.

По словам главы региона, финансирование работ по ремонту автодорог Иркутску как областному центру будет идти в приоритетном порядке.