Правительство Приангарья сообщает о росте промпроизвоства, Иркутскстат о падении

Индекс промышленного производства в Иркутской области сохраняет положительную динамику, сообщила сегодня, 2 августа, пресс-служба регионального правительства. Иркутскстат, напротив, сообщает о падении на 1,8%.

– Индекс промышленного производства в Иркутской области по итогам шести месяцев 2021 года в обрабатывающей промышленности составил 101%, в сфере обеспечения электрической энергией 107,8%, водоснабжении – 150,7%.

Рост производства наблюдается в целлюлозно-бумажной промышленности (107,5%), деревообработке (107,6%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (107,9%) и прочих транспортных средств и оборудования (110,5%), – отметили в министерстве экономического развития региона.

В Иркутскстате подчеркнули, что падение промпроизводства обусловлено снижением добычи полезных ископаемых на 5,5%, в том числе металлических руд – на 13,8%, угля – на 7,1, сырой нефти и природного газа – на 7,1%. Также наблюдается снижение производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 15,8%), производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 14,6%).