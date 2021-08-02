Экспорт товаров из Иркутской области в четыре раза превышает импорт

Экспорт продукции Иркутской области по итогам первого полугодия достиг 3 262,4 млн долларов США, в том числе, в страны дальнего зарубежья – 3 185,9 млн долларов США. В то время как импорт почти в четыре раза меньше и составил 885,8 млн долларов США.

Ведущими торговыми партнерами Иркутской области в первом полугодии 2021-го стали Китай, Япония, Турция, Украина, Нидерланды, Республика Корея, Федеративная Республика Германия.

Основу экспорта формируют топливно-энергетические товары (нефть и нефтепродукты сырые, воски минеральные), продукция из древесины (лесоматериалы обработанные из хвойных пород, древесный уголь, целлюлоза, крафт-бумага и т.д.), металлы и изделия из них (алюминий необработанный, проволока алюминиевая, черные металлы и изделия из них), продукты химической промышленности, лекарственные средства, различные машины и оборудование, продовольственные товары и сырье (птица, яйца, рыба, масла и жиры, мука, кондитерские изделия, напитки и многое другое), а также товары народного потребления.



Товарная номенклатура импорта включает продукты химической промышленности (фармацевтическая продукция, косметические средства, полиэтилен и различные полимеры), нефтехимические продукты, машины и оборудование, продукты питания и товары народного потребления.