Банк «Приморье» представил новую линейку тарифов РКО для бизнеса

Банк «Приморье» расширил тарифную линейку для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень услуг пополнился двумя новыми тарифными планами - «Время роста» и «Время побеждать». Также доработан уже знакомый клиентам Банка тарифный план «Время начинать». Предложенные пакеты будут актуальны для малого, среднего бизнеса.

Обновленная линейка тарифных планов учитывает потребности наших клиентов с учетом масштабов их бизнеса и максимально соответствует их ожиданиям, - комментирует директор департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш.

Предприниматели могут выбрать наиболее удобное предложение для успешного развития или начала любого бизнеса.

Тарифный план «Время начинать» создан специально для предпринимателей, которые только открывают свое дело. Подключаясь к нему, клиент получает необходимый набор услуг по приемлемой цене. Так, в рамках тарифа клиенты смогут внести на счет до 150 000 рублей в месяц без комиссии.

«Время роста» подходит для активно развивающегося бизнеса. В рамках данного тарифа клиентам доступны 20 бесплатных платежных поручений в месяц. Кроме того, предусмотрена выгодная комиссия за снятие наличных – от 0.5,%, в зависимости от суммы.

Тарифный план «Время побеждать» подойдет для среднего и крупного бизнеса. Ежемесячно в рамках тарифа клиенту доступны 50 бесплатных платежных поручений. Также в тарифе запланирована комиссия за выдачу наличных – от 0,5%, исходя от суммы.

Все тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение и использование системы iBank, а также бесплатное открытие картсчета с оформлением карты Visa Business. На всех тарифах предусмотрено начисление на остаток в размере до 4% годовых.

Подробную информацию о тарифных планах можно уточнить на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифам можно уточнить у специалистов:



Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)

Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01

Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83

или в ближайшем офисе Банка «Приморье».

* Тарифные планы «Время начинать!», «Время роста», «Время побеждать» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).