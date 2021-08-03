Банк «Приморье» представил новую линейку тарифов РКО для бизнеса

Банк «Приморье» расширил тарифную линейку для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень услуг пополнился двумя новыми тарифными планами - «Время роста» и «Время побеждать». Также доработан уже знакомый клиентам Банка тарифный план «Время начинать». Предложенные пакеты будут актуальны для малого, среднего бизнеса.
- Обновленная линейка тарифных планов учитывает потребности наших клиентов с учетом масштабов их бизнеса и максимально соответствует их ожиданиям, - комментирует директор департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш.
- Предприниматели могут выбрать наиболее удобное предложение для успешного развития или начала любого бизнеса.
Тарифный план «Время начинать» создан специально для предпринимателей, которые только открывают свое дело. Подключаясь к нему, клиент получает необходимый набор услуг по приемлемой цене. Так, в рамках тарифа клиенты смогут внести на счет до 150 000 рублей в месяц без комиссии.
«Время роста» подходит для активно развивающегося бизнеса. В рамках данного тарифа клиентам доступны 20 бесплатных платежных поручений в месяц. Кроме того, предусмотрена выгодная комиссия за снятие наличных – от 0.5,%, в зависимости от суммы.
Тарифный план «Время побеждать» подойдет для среднего и крупного бизнеса. Ежемесячно в рамках тарифа клиенту доступны 50 бесплатных платежных поручений. Также в тарифе запланирована комиссия за выдачу наличных – от 0,5%, исходя от суммы.
Все тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение и использование системы iBank, а также бесплатное открытие картсчета с оформлением карты Visa Business. На всех тарифах предусмотрено начисление на остаток в размере до 4% годовых.
Подробную информацию о тарифных планах можно уточнить на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифам можно уточнить у специалистов:
Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01
Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».
* Тарифные планы «Время начинать!», «Время роста», «Время побеждать» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).