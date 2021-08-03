Новости

Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля

К началу августа курс рубля опустился ниже отметки 73 к доллару и 87 — к евро, вернувшись на уровни начала июля, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

Читайте также:

Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции
2 августа 2021
Прогноз на август 2021: что будет с рублем, долларом и нефтью
2 августа 2021

– Во втором полугодии мы ожидаем укрепления курса рубля по бивалютной корзине, главным образом за счет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Помимо высокого купонного дохода, инвесторов будет привлекать возможность получения положительной рыночной переоценки, когда ставки пойдут вниз. Сдерживать позитивное влияние притока капитала может постепенное ухудшение счета текущих операций в части объемов импорта. Положительное влияние высоких цен на нефть при этом будет не столь велико в силу действия бюджетного правила.

При этом на фоне ожидаемого укрепления доллара укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте. На конец года мы ожидаем курс 72-73 к доллару и 83-84 к евро. Если же курс евродоллара останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71. Однако инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (273)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Коронавирусом заболели 399 жителей Иркутской области
Аптекарский оборот: россияне снова скупают лекарства, как в начале пандемии
Кобзев сделал прививку от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании