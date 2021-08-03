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Банк «Союз» в августе начисляет повышенные бонусы в категории «Книги и сувениры»

Банк «Союз» сообщил о начислении повышенных бонусов для участников программы лояльности в августе 2021 года в категории «Книги и сувениры».

 

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

 

по премиальной карте «World Black Edition»:  

  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:  

  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по зарплатной карте: 

  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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