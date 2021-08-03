Примсоцбанк приглашает на «Ярмарку вакансий»

7 августа в Примсоцбанке пройдёт «Ярмарка вакансий», сообщает пресс-служба финансовой организации. В этот день с 11:00 до 15:00 в головном офисе банка на Партизанском проспекте, 44 (Владивосток) любой желающий сможет прийти в банк, получить консультацию по всем доступным вакансиям и тут же оставить своё резюме.



- Сейчас, в связи с особым внимаем к ПОД/ФТ востребованы специалисты по оценке банковских рисков. Есть спрос на IT-специалистов - на них сегодня ложится основная нагрузка по цифровизации банковских сервисов, а также на продакт-менеджеров и бизнес-технологов. Ну и конечно мы всегда рады активным сотрудникам отделов продаж и фронт-офиса, - поделилась Светлана Борисенко, начальник. управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



Примсоцбанк постоянно растет и развивается: открываются новые подразделения, вакансии, проекты. Для тех, кто готов брать на себя ответственность и ставить высокие задачи всегда найдется возможность показать себя. Для работников банка действуют постоянные программы повышения квалификации ключевых специалистов. Политика оплаты труда в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» представляет собой эффективную систему оплаты труда, которая обеспечивает внешнюю конкурентоспособность, внутреннюю справедливость, связь результатов работы и денежного вознаграждения сотрудников банка, прозрачные правила и гибкость. Во всех филиалах и дополнительных офисах банка есть свои добрые давние традиции. Празднования Нового года, корпоративные выезды — все эти мероприятия объединяют дружный коллектив банка.