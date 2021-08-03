Названы самые «мужские» и самые «женские» регионы по ипотеке

Эксперты Россельхозбанка проанализировали рынок ипотечного кредитования и выяснили, что мужчины берут кредит в 1,3 раза чаще женщин. Примечательно, что наиболее популярные программы востребованы мужчинами и женщинами по-разному: в то время как в подавляющем большинстве регионов сельскую ипотеку берут мужчины, в ипотеке с господдержкой между заемщиками обоих полов держится паритет. Главным трендом первой половины 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал заметный рост доли мужчин среди заемщиков, а также рост среднего размера ипотечного кредита на 26% на фоне действия льготных программ.

За первые шесть месяцев 2021 года на мужчин пришлось 56% ипотечных кредитов, подсчитал Россельхозбанк. В то время как в целом по стране за год этот показатель увеличился всего на 1 процентный пункт, в разрезе регионов наблюдается гораздо более заметная тенденция, показывающая, что ипотечную ответственность всё чаще берут на себя мужчины.

Так, за год число филиалов, где ипотеку чаще брали мужчины, выросло с 46 до 54, а «женских» – сократилось с 11 до 6.

Доля мужчин-заёмщиков максимальна в Ингушском (91%), Дагестанском (75%) и Волгоградском (66%) филиалах, минимальный перевес отмечен в Новосибирском и Хабаровском филиалах (по 51%).

В то же время самые активные заёмщицы живут в Якутии – женщин среди ипотечных клиентов 59%. За ними следуют жительницы Республики Тыва (56%), Адыгеи (55%), Томской области (53%), Республик Чувашии и Коми (по 51%).

Паритет (по 50%) зафиксирован в Чеченской и Мордовской Республиках, Челябинской и Сахалинской областях, Камчатском крае.

Мужчины хотят жить в селе, женщины – в городе

Аналогичный тренд эксперты банка отмечают и во флагманском продукте – сельской ипотеке, – на которую в 2020 году пришлось около половины выдач. В целом по стране на мужчин за первые шесть месяцев 2021 года приходится 55% договоров, за год доля выросла на 2 процентных пункта.

Число филиалов, в которых кредиты записывали преимущественно на мужчин, за год увеличилось с 39 до 45, на женщин – уменьшилось с 21 до 17.

Сейчас наибольшая доля мужчин-заёмщиков сельской ипотеки приходится на Ингушетию (73%) и Самарскую область (64%), наибольшая доля женщин в рамках этой же программы – на Камчатский (67%) и Хабаровский (60%) края.

В отличие от ипотечной картины в целом и сельской программы, в ипотеке с господдержкой – паритет. На мужчин приходится 51% кредитов, и за год этот показатель не изменился. Однако по филиалам женщины «сдают позиции». Год назад именно они чаще всего были заёмщицами в 35 филиалах (а мужчины только в 20), а теперь в 28 чаще этот вид ипотеки берут мужчины (женщины – в 27).

Наибольшая доля мужчин, бравших ипотеку с господдержкой в первой половине 2021 года, – в Брянской области (69%), женщин – в Новгородской (89%).

«Сельская ипотека и ипотека с господдержкой опираются на разные целевые аудитории, – комментируют эксперты Россельхозбанка. – Сельскую ипотеку часто берут люди, которые переезжают за город с целью создать фермерское хозяйство, и обычно это мужчины. Поэтому они и берут на себя ответственность по ипотеке как части всего проекта по устройству жизни в деревне. Среди городских заёмщиков настолько явного разделения труда нет, что отражается и на равенстве полов в оформлении ипотеки. Но самое главное наблюдение – за год средний размер кредита вырос на 26% с 1,9 млн рублей до 2,4 млн рублей, срок возврата увеличился всего на 1 год до 17 лет. Это прямое свидетельство эффективности льготных ипотечных программ: комфортные ставки позволили брать более крупные займы на понравившееся жильё и при этом не растягивать срок погашения кредита».

В каком возрасте хотят жить в селе и в городе

Средний возраст заёмщика сельской ипотеки не изменился и составляет 38 лет. В первой половине 2020 года самые молодые пользователи этой программы жили в Псковской области – 33 года, а самые опытные – на Камчатке – 46 лет. Спустя год место этих регионов заняли Ингушетия – 34 года и Дагестане – 41 год.

Заёмщики ипотеки с господдержкой в целом по стране на 1 год моложе тех, кто берёт сельскую ипотеку. Им, как и годом ранее, 37 лет. В разрезе регионов возрастной диапазон гораздо шире, чем у сельской ипотеки. Так, в прошлом году родиной самых молодых заёмщиков по этой программе был Пермский край – 27 лет, самых возрастных – Республика Бурятия – 58 лет. В 2021 году Пермский край удержал звание региона с самым низким возрастом – 23 года, а наиболее опытные заёмщики теперь в Чечне – 50 лет.

«Людям, которые решают жить в сельской местности, нужны крепкое здоровье и в то же время достаточный опыт, если речь идёт о сознательном переезде и выборе фермерства в качестве призвания. Именно поэтому возрастной диапазон заёмщиков сельской ипотеки более узкий, чем в сегменте «городской», и приходится именно на людей 30-40 лет. Это идеальный сплав молодости, здоровья и накопленного опыта», – объясняют эксперты Россельхозбанка.

В целом по всем программам в первой половине 2020 года быстрее всех рассчитывали выплатить ипотеку жители Дагестана и Ингушетии – за 9 лет, самый длительный срок отмечен в Тюменской и Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Пермском крае – 18 лет. В первом полугодии 2021 года дагестанцы снова оптимистичнее всех – 13 лет. На противоположном полюсе Чечня, Тюменская и Воронежская области, Адыгея – 19 лет.